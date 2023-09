Dopo Nelle sue ossa e Come il lago è arrivato in libreria il terzo capitolo sull’apprendista reporter Benedetta Allegri, raccontata dall’autrice Maria Elisa Gualandris in La cacciatrice di fantasmi ( Morestories).

Troviamo Benedetta contenta del suo nuovo lavoro in radio, dove ogni mattina conduce un programma di cronaca. Un giorno, mentre è in diretta, riceve un messaggio molto strano da un ascoltatore che le chiede di ascoltare un brano del 1993, anno in cui sostiene di essere morto.

Chiunque avrebbe relegato la cosa ad uno scherzo macabro, ma non Benedetta, che da reporter quale vuole essere decide di caprine di più, e con qualche ricerca individua il nome di colui che potrebbe averle inviato il messaggio: Michele. Michele era un ragazzino quando è scomparso, nessuno lo ha mai ritrovato, vivo o morto che fosse.

Tutto porta ad un cold case, ad una leggendaria “balma della strega” e un’estate che era diventata pe i familiari e gli amici di Michele un dramma. Possibile che un presunto fantasma torni dall’aldilà per parlare con lei?

Mentre Benny si mette sulle tracce che le arrivano tramite i continui messaggi, le cose nella sua vita si complicano: con Viola e Francesco, gli amici di una vita, e anche con Stefano Giuliani, il commissario che, tornato da Roma sembra voler stare con lei salvo poi avere un segreto che non vuole rivelarle e che rende il loro rapporto molto complicato.

Sembra che ogni movimento di Benedetta, nella sua vita, complichi ulteriormente i fatti, ma lei persevera, e alla fine ha le sue ragioni.

Maria Elisa Gualandris

La cacciatrice di fantasmi

Morestories

Pagine: 244

Prezzo: 12,99 euro