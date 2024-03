Il nuovo romanzo della scrittrice beneventina Maria Pia Romano, intitolato Controluce ( Besa Muci) è un libro che affonda le radici in due mondi apparentemente distanti: quello dell’arte e quello della scienza, che finiscono però per intrecciarsi , in un racconto coinvolgente sull’amore e sulla ricerca di significato nella vita.

La trama si concentra su una pittrice e uno scienziato, due personaggi dalle vite diametralmente opposte che si ritrovano dopo molti anni.

La pittrice, con la sua passione per le onde del mare e per i viaggi, incarna la libertà e la creatività. Dall’altra parte, lo scienziato è immerso nel rigore della sua ricerca sull’inquinamento atmosferico, una vita dominata dalla logica e dalla metodologia.

Ogni capitolo inizia con la descrizione di un dipinto, come uno stato d’animo.